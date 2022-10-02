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У Росії заблокували SoundCloud через військові "фейки"

Новость на русском →
Москва, Неділя 02 жовтня 2022 12:10
У Росії заблокували SoundCloud через військові "фейки" Фото: у РФ заблокували сайт SoundCloud (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заблокували сайт аудіострімінгового сервісу SoundCloud. Причиною цього є подкасти про війну, яку РФ розв'язала проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Платформу заблокував Роскомнадзор на вимогу Генеральної прокуратури Росії. Доступ був обмежений за статтею 15.3 (заклики до масових заворушень та екстремістської діяльності або розповсюдження недостовірної інформації).

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що приводом для блокування стали військові "фейки".

За даними "Медіазони", претензії стосувалися облікових записів російської служби "Радіо Свобода", ВВС, DOXA та інших видань. Вони випускали подкасти, присвячені війні України.

При цьому росіяни зазначають, що програма SoundCloud ще працює, але є проблеми з роботою сайту.

Нагадаємо, раніше YouTube заблокував канал "Ростеху" через введені проти Росії санкції.

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