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В России заблокировали SoundCloud из-за военных "фейков"

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Москва, Воскресенье 02 октября 2022 12:10
В России заблокировали SoundCloud из-за военных "фейков" Фото: в РФ заблокировали сайт SoundCloud (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

В России заблокировали сайт аудиостримингового сервиса SoundCloud. Причиной этого подкасты о войне, которую РФ развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Платформу заблокировал Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России. Доступ был ограничен по статье 15.3 (призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространение недостоверной информации).

Пропагандистские СМИ заявляют, что поводом для блокировки стали военные "фейки".

По данным "Медиазоны", претензии касались аккаунтов русской службы "Радио Свобода", ВВС, DOXA и других изданий. Они выпускали подкасты, посвященные войне в Украине.

При этом россияне отмечают, что приложение SoundCloud еще работает, но есть проблемы с работой сайта.

Напомним, ранее YouTube заблокировал канал "Ростеха" из-за введенных против России санкций.

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