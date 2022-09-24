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У Росії з'явилося ще чотири "іноземні агенти", у тому числі український журналіст

Фото: журналіст Роман Цимбалюк (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Російський мін'юст збільшив кількість фізосіб-"іноагентів" до 27, поповнивши відповідний реєстр чотирма прізвищами, зокрема прізвищем українського журналіста Романа Цимбалюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мін'юсту РФ.

Мін'юст стверджує, що усі четверо займаються політичною діяльністю, отримуючи при цьому фінансування чи іншу допомогу з України.

Цимбалюк 15 років працював у Москві, регулярно ставив питання президенту Путіну на щорічних пресконференціях, входив до числа журналістів, які щоденно спілкувалися з представником Кремля Дмитром Пєсковим. Він залишив Росію незадовго до початку збройного вторгнення до України.

Крім нього до списку потрапив Данило Кен - голова опозиційного "Альянсу вчителів", який виступав проти пропаганди війни на шкільних "Розмовах про головне", які стали обов'язковими у вересні цього року (раніше Кен був муніципальним депутатом у Петербурзі).

До реєстру потрапив і Дмитро Іванов - імовірно, відеоблогер kamikadze_d.

Четвертий новий "іноагент" - головний редактор видання Newsader, який працював на "Радіо Свобода".

Минулого тижня фізособою-"іноагентом" було оголошено пародиста і сатирика Максима Галкіна, який активно виступав проти російського збройного вторгнення. Як і інших включених до реєстру, що ведеться з квітня цього року, влада пов'язала його з Україною.

Нагадаємо, у Росії політичних емігрантів Гаррі Каспарова та Михайла Ходорковського також внесли до списку "іноземних агентів".

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