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В России появилось еще четыре "иностранных агента", в том числе украинский журналист

Фото: журналист Роман Цимбалюк (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Российский минюст увеличил число физлиц-"иноагентов" до 27, пополнив соответствующий реестр четырьмя фамилиями, в том числе фамилией украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минюста РФ.

Минюст утверждает, что все четверо занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование или иную помощь из Украины.

Цимбалюк 15 лет работал в Москве, регулярно задавал вопросы президенту Путину на ежегодных пресс-конференциях, входил в число журналистов, ежедневной общавшихся с представителем Кремля Дмитрием Песковым. Он покинул Россию незадолго до начала вооруженного вторжения в Украину.

Кроме него в список попал Даниил Кен - глава оппозиционного "Альянса учителей", который выступал против пропаганды войны на школьных "Разговорах о главном", ставших обязательным в сентябре этого года (раньше Кен был муниципальным депутатом в Петербурге).

В реестр попал и Дмитрий Иванов - предположительно, видеоблогер kamikadze_d.

Четвертый новый "иноагент" - главный редактор издания Newsader, который работал на "Радио Свобода".

На прошлой неделе физлицом-"иноагентом" был объявлен пародист и сатирик Максим Галкин, активно выступавший против российского вооруженного вторжения. Как и других включенных в реестр, ведущийся с апреля этого года, власти связали его с Украиной.

Напомним, в России политических эмигрантов Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского внесли в список "иностранных агентов".

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