Росії вже не вдасться взяти Харків, вона змінила ціль, - Зеленський

Росії вже не вдасться захопити Харків. Окупанти змінили ціль, тепер їх пріоритет - місто Покровськ у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю французьким AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.
"Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний - це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет", - сказав президент.
Він додав, що російські війська зосереджуються на Покровському напрямку. Йдеться не лише про плани захоплення Покровська, але й Костянтинівки, Торецька і Слов'янська.
Зеленський наголосив, що на Покровському напрямку росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї і керованих авіаційних бомб. На думку президента, захиститися від російських КАБів можна, знищуючи ворожі літаки.
"Хоча я вам скажу чесно, вони вже втратили і літаки, втратили відповідну кількість, але і втрачають і протиповітряну оборону свою, систему протиповітряної оборони. Складно боротися з ними в небі, це факт. Їх флот кількісніше, якщо так можна сказати, і складно боротись, але, тим не менше", - додав глава держави.
Варто зазначити, що протягом останніх місяців російські окупаційні війська посилили атаки на фронті. У травні армія РФ пішла у повторний наступ на півночі Харківської області. Загарбникам не вдалося просунутися до Харкова, бої на цьому напрямку тривають.
Головні зусилля ворог зосереджує на сході України, а саме у Донецькій області. Найважчі бої йдуть на Покровському напрямку. Там за останню добу відбулося 55 штурмових дій.
Крім того, росіяни не полишають планів щодо захоплення міста Часів Яр у Донецькій області.
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