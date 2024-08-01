России уже не удастся взять Харьков, она изменила цель, - Зеленский

"Весь восток сложен. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.

Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновке, Торецка и Славянска.

Зеленский подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента, защититься от российских КАБов можно, уничтожая вражеские самолеты.

"Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но и теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот по количеству больше, если так можно сказать, и сложно бороться, но тем не менее", - добавил глава государства.