RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

России уже не удастся взять Харьков, она изменила цель, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

России уже не удастся захватить Харьков. Оккупанты изменили цель, теперь их приоритет - город Покровск в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью французским AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération.

"Весь восток сложен. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное - это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я бы сказал на сегодня, это для них приоритет", - сказал президент.

Он добавил, что российские войска сосредотачиваются на Покровском направлении. Речь идет не только о планах захвата Покровска, но и Константиновке, Торецка и Славянска.

Зеленский подчеркнул, что на Покровском направлении россияне сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. По мнению президента, защититься от российских КАБов можно, уничтожая вражеские самолеты.

"Хотя я вам скажу честно, они уже потеряли и самолеты, потеряли соответствующее количество, но и теряют и противовоздушную оборону свою, систему противовоздушной обороны. Сложно бороться с ними в небе, это факт. Их флот по количеству больше, если так можно сказать, и сложно бороться, но тем не менее", - добавил глава государства.

 

 

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что в последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. В мае армия РФ пошла в повторное наступление на севере Харьковской области. Захватчикам не удалось продвинуться к Харькову, бои на этом направлении продолжаются.

Главные усилия враг сосредотачивается на востоке Украины, а именно в Донецкой области. Самые трудные бои идут на Покровском направлении. Там за последние сутки произошло 55 штурмовых действий.

Кроме того, россияне не оставляют планов по захвату города Часов Яр в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПокровскХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины