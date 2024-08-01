Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку: третина атак за добу

Протягом минулої доби, 31 липня, зафіксовано 156 бойових зіткнень. Третина з них відбулась на Покровському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 8:00.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На Придніпровському напрямку шість ворожих штурмових дій на лівобережжі Дніпра не мали успіху.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Тихого та Вовчанська.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 55 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.

Втрати РФ в Україні

Минулої доби, 31 липня, втрати РФ склали 1370 військових. Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, 115 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки ворога.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили п’ять пунктів управління, два засоби ППО, вузол зв’язку, три склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а також ще один важливий об'єкт окупантів.

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