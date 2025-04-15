В Росії вперше ув'язнили військового за "добровільну здачу в полон"

У Росії Південно-Сахалінський гарнізонний військовий суд виніс вирок окупанту через "добровільну здачу в полон". Йому призначили 15 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Військового Романа Іванишина визнали винним за статтями про здачу в полон, ще одну спробу здачі в полон, а також дезертирство. Зокрема його було позбавлено військового звання молодший сержант.

Під час дебатів обвинувач просив призначити Іванишину 16 років позбавлення волі. Захист, своєю чергою, просив виправдати окупанта, заявляючи, що злочини, які йому інкримінуються - не доведені. Іванишин не визнав провини.

Згідно з даними "Радіо Свободи", Іванішин раніше працював гірським майстром та потрапив до армії за мобілізацією. Служив у 39-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді в Донецькій області й потрапив у полон до українських бійців 10 червня 2023-го. На відеозаписі, який поширювався після потрапляння у полон, Іванішин закликав інших окупантів тікати зі своїх частин й загалом виступав проти війни. В січні ж 2024-го його обміняли разом з іншими 248 російськими військовими, після чого він опинився під слідством.

Російський "Коммерсант" додає, що це перша відома кримінальна справа про добровільну здачу в полон ЗСУ, за якою було ухвалено вирок. Відповідна стаття була додана до російського Кримінального кодексу ще у 2022-му, невдовзі після початку повномасштабної війни.