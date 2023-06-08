У Росії вперше помітили китайські військові машини. Ними похизувався Кадиров

Так, 6 червня глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, в якому похизувався, що чеченський підрозділ "Ахмат" отримав на озброєння нову партію військової техніки. Аналітики зафіксували на кадрах вісім китайських броньовиків China Tiger.

Це перший випадок, коли китайську техніку зафіксували на озброєнні російських військ. Аналітичний проект Oryx також підтвердив, що росіяни отримали машини China Tiger, вироблені компанією Shaanxi Baoji Special Vehicles.

Журналісти наголошують, що поки невідомо, як китайські машини потрапили у Росію. Це могло статися через треті країни або ж прямі постачання, про які Пекін не знав або на які міг закрити очі.

Що відомо про China Tiger

Ці броньовані автомобілі створені на базі вантажівок для кращої прохідності. Екіпаж складається з двох людей, який здатен перевозити до дев'ятьох екіпірованих десантників. Машина китайського виробництва може їхати зі швидкістю до 115 км/год, має запас ходу до 600 км та захист від куль та уламків.

Ці машини мають на озброєнні низка країн Африки та Центральної Азії, зокрема і Таджикистан.

Як Китай допомагає Росії

Китайська влада офіційно заявляє, що не постачає Росії зброю та не надає ніякою військової допомоги. Проте Москва та Пекін раніше заявляли про посилення партнерства.

Зокрема, західні ЗМІ у розслідуваннях доводили, що Китай допомогає Росії виробляти зброю та спорядження. Мова йде про деталі до військової техніки, дрони, устаткування для авіації, а також бронежилети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.