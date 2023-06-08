В России впервые заметили китайские военные машины. Ими похвастался Кадыров

Так, 6 июня глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором похвастался, что чеченское подразделение "Ахмат" получило на вооружение новую партию военной техники. Аналитики зафиксировали на кадрах восемь китайских броневиков China Tiger.

Это первый случай, когда китайская техника была зафиксирована на вооружении российских войск. Аналитический проект Oryx также подтвердил, что россияне получили машины China Tiger, производимые компанией Shaanxi Baoji Special Vehicles.

Журналисты отмечают, что пока неизвестно, как китайские машины попали в Россию. Это могло произойти через третьи страны или прямые поставки, о которых Пекин не знал или на которые мог закрыть глаза.

Что известно о China Tiger

Эти бронированные авто созданы на базе грузовиков для лучшей проходимости. Экипаж состоит из двух человек, способных перевозить до девяти экипированных десантников. Машина китайского производства может ехать со скоростью до 115 км/ч, запас хода до 600 км, есть защита от пуль и обломков.

Эти машины имеют вооружение ряда стран Африки и Центральной Азии, в том числе и Таджикистан.

Как Китай помогает России

Китайские власти официально заявляют, что не поставляют России оружие и не оказывают никакой военной помощи. Однако Москва и Пекин ранее заявляли об усилении партнерства.

В частности, западные СМИ в расследованиях доказывали, что Китай помогает России производить оружие и снаряжение. Речь идет о деталях к военной технике, дронах, оборудовании для авиации, а также бронежилетах.

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