У Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 км від кордону з Україною

У ніч на 5 травня щонайменше у 18 областях Росії оголосили ракетну небезпеку. Причому один із регіонів розташований за 2000 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, цієї ночі вперше ракетну небезпеку оголосили в Ханти-Мансійському автономному окрузі, про що у себе в соцмережах писав глава регіону Руслан Кухарук.
Наразі небезпеку вже скасовано. Примітно, що регіон розташований за 2000 км від українського кордону.
Telegram ASTRA зазначає, що ракетні попередження торкнулися також Астраханської, Брянської, Калузької, Калузької, Курганської, Нижньогородської, Оренбурзької, Орловської, Свердловської, Тульської та Челябінської областей, а також Пензи, Башкортостану, Мордовії, Татарстану, Удмуртії та Пермського краю.
Загалом увечері та в ніч із 4 на 5 травня обмеження було введено у 18 аеропортах. Зокрема, у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці та Ярославлі.
До слова, губернатор Ленінградської області Олександр Дроздов написав у себе в соцмережах, що сили ППО нібито збили 18 невідомих безпілотників. При цьому в промзоні в Киришах сталося загоряння. Деталей немає, але OSINT-пабліки вважають, що міг бути атакований НПЗ.
Також додамо, що вночі під атакою була і Москва. Мер Сергій Собянін звітував про збиття щонайменше двох дронів - одного на підлетів до Москви, а другий - мабуть, безпосередньо в самій столиці РФ.
Зазначимо, що епіцентром ракетної небезпеки стало місто Чебоксари Чуваської області РФ.
Судячи з публікацій OSINT-пабліків, під удар ракет потрапив завод "ВНИИР-Прогресс", після чого почалася пожежа. Це підприємство виготовляє навігаційне обладнання та комплектуючі для дронів, а також крилатих і балістичних ракет.
Крім того, у пабліках були припущення, що вдарити по об'єкту могли українські ракети "Фламінго".
Нагадаємо, що всі ці події відбуваються на тлі того, як тиждень тому очільник кремля Володимир Путін поговорив із президентом США Дональдом Трампом і заявив йому, що готовий оголосити перемир'я на "день перемоги".
Однак конкретно до української сторони з цими деталями ніхто не звертався. При цьому 4 травня в Міноборони РФ заявили, що Путін наказав припинити вогонь з 8-9 травня.
Що примітно, це було через півдня після того, як невідомий дрон долетів практично до центру Москви, через що в столиці РФ було пошкоджено одну з будівель. І все це відбувається перед парадом, який Путін хоче провести 9 травня.
Президент України Володимир Зеленський увечері 4 травня заявив, що людське життя є більшою цінністю, ніж "святкування" будь-якої річниці. З цієї причини він оголосив про режим тиші, який розпочнеться в ніч з 5 на 6 травня.
Глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив, що пропозиція Києва є реальною пропозицією закінчити війну, і 6 травня покаже, чи хоче цього Росія.