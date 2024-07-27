У Росії впав бомбардувальник: що відомо

Сьогодні, 27 липня, в Росії впав військовий літак. Бомбардувальник Су-34 розбився під Волгоградом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Нагадаємо, що кілька днів тому в Росії зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28. В тому випадку борт також виконував плановий політ, однак того разу внаслідок інциденту екіпаж загинув.

На додаток, ми писали, що на початку місяця під Москвою розбився "імпортозаміщений" пасажирський літак Superjet 100. Як стало відомо - літак впав під час тестового польоту після планового ремонту. На момент падіння в ньому перебувало троє людей.

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