ua en ru
Сб, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії впав бомбардувальник: що відомо

Росія, Субота 27 липня 2024 15:27
UA EN RU
У Росії впав бомбардувальник: що відомо Фото: в Росії розбився Су-34 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 липня, в Росії впав військовий літак. Бомбардувальник Су-34 розбився під Волгоградом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними російського видання, причиною аварії нібито стала технічна несправність.

Видання пояснює, що бомбардувальник виконував плановий, навчально-тренувальний політ. Льотчики, ймовірно, змогли катапультуватися.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Росії зазнав аварії ударний гелікоптер Мі-28. В тому випадку борт також виконував плановий політ, однак того разу внаслідок інциденту екіпаж загинув.

На додаток, ми писали, що на початку місяця під Москвою розбився "імпортозаміщений" пасажирський літак Superjet 100. Як стало відомо - літак впав під час тестового польоту після планового ремонту. На момент падіння в ньому перебувало троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Скільки літаків F-16 передадуть Україні у 2024 році: розрахунок експерта
Скільки літаків F-16 передадуть Україні у 2024 році: розрахунок експерта
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм