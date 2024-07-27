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В России упал бомбардировщик: что известно

Россия, Суббота 27 июля 2024 15:27
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В России упал бомбардировщик: что известно Фото: в России разбился Су-34 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 июля, в России упал военный самолет. Бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По данным российского издания, причиной крушения якобы стала техническая неисправность.

Издание объясняет, что бомбардировщик выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Летчики, вероятно, смогли катапультироваться.

Напомним, что несколько дней назад в России потерпел аварию ударный вертолет Ми-28. В этом случае борт также выполнял плановый полет, однако в тот раз в результате инцидента экипаж погиб.

Вдобавок, мы писали, что в начале месяца под Москвой разбился "импортозамещенный" пассажирский самолет Superjet 100. Как стало известно - самолет упал во время тестового полета после планового ремонта. На момент падения в нем находились три человека.

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