У Росії визнали, що, ймовірно, не зможуть повернути заблоковані активи за кордоном

У Центробанку Росії визнали, що у найближчій перспективі, ймовірно, не зможуть повернути у своє розпорядження свої заблоковані активи за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центрального банку РФ.

"Перспективи повернення заблокованих за кордоном активів банків Російської Федерації дуже низькі, хоча з юридичної точки зору вони поки не конфісковані", - йдеться в повідомленні ЦБ РФ.

Раніше ми писали, що влада Бельгії слідом за Люксембургом дала "зелене світло" на розморожування активів на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію.

Також Швейцарія розширила список санкцій проти Росії у зв'язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до Росії і продовження війни в Україні.

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