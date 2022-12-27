В России признали, что, вероятно, не смогут вернуть заблокированные активы за рубежом

В Центробанке России признали, что в ближайшей перспективе, вероятно, не смогут вернуть в свое распоряжение свои заблокированные активы за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.

"Перспективы возврата заблокированных за рубежом активов банков Российской Федерации крайне низкие, хотя с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Ранее мы писали, что власти Бельгии вслед за Люксембургом дали "зеленый свет" на размораживание активов на счетах российского Национального расчетного депозитария.

Также Швейцария расширила санкционный список против России в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в Россию и продолжения войны в Украине.

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