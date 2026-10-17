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У Росії визнали нездатність захиститися від усіх атак України

22:02 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Росії визнали нездатність захиститися від усіх атак України Фото: Більшість підприємств РФ ніяк не захищені від дронів (Getty Images)
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Росія не може забезпечити повноцінний протиповітряний захист усіх великих промислових об'єктів через їхні значні розміри.

Про це заявив очільник Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

За словами Шохіна, багато підприємств ще за радянських часів проєктували з огляду на можливу ядерну війну. Однак в умовах сучасних бойових дій така інфраструктура виявилася вразливою до атак безпілотників.

Він також попередив росіян: захистити промислові комплекси, які простягаються на кілька кілометрів, досить складно. Зокрема, це стосується металургійних, хімічних та інших підприємств, які споруджували за стандартами, які не могли врахувати сучасних загроз.

Голова РСПП зазначив, що в СРСР виробничі цехи розміщували на значній відстані один від одного. Такий підхід мав допомогти зберегти хоча б частину виробництва в разі ядерного удару.

"Зараз ми розуміємо, що це непогано. Але, з іншого боку, комунікації дуже розтягнуті", - поскаржився Шохін.

Що важливо розуміти, українські удари спрямовані не лише на російські нафтопереробні заводи, а й на військові підприємства, аеродроми, хімічні комбінати, великі центри обробки даних та інші об'єкти.

Лише минулого місяця через пошкодження та пожежі переробку нафти призупинили п'ять НПЗ, серед яких і Московський нафтопереробний завод.

Нагадаємо, у серпні російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає можливість передавання державі підприємств та об'єктів, що стають цілями атак безпілотників.

Раніше РБК-Україна розповідало, що ЗСУ здійснили одну з наймасштабніших атак на Москву.

Також стало відомо, що протягом минулого тижня Україна спрямувала на столицю РФ і навколишній регіон тисячі дронів.

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Війна Росії проти України Російська Федерація Атака дронів
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