Летіли тисячі дронів: у Москві скаржаться на масштабні атаки ЗСУ
Протягом минулого тижня Сили оборони України спрямували на Москву та навколишній регіон кілька тисяч ударних дронів.
Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Собянін стверджує, що російська ППО у період з 10 до 17 жовтня нібито знешкодила 2730 українських дронів, які летіли "в напрямку Московського регіону".
"Більшість із них знищено силами ППО на дальніх рубежах. 534 безпілотники нейтралізовано на підльоті до Москви", - написав Собянін.
Що важливо розуміти, з такою заявов він виступив на тлі чергового колапсу в аеропортах московського авіавузла, пов'язаного з нальотами БпЛА.
Мер Москви також стверджує, що кількість збитих дронів, які прямували до міста, зростала щодня.
А у Міноборони РФ заявляють, що протягом цього тижня в небі над російськими регіонами загалом збили понад 4500 українських БпЛА.
Так, у ніч проти 10 жовтня російські сили ППО та РЕБ нібито знешкодили 560 безпілотників. До кінця того ж дня вони заявили про перехоплення ще 78 дронів.
Наступними днями російське Міноборони повідомляло про збиття 591 безпілотника 11 жовтня, 184 - 12 жовтня та 674 - 13 жовтня.
У ніч проти 14 жовтня, за даними ворожого відомства, перехопили ще 902 БпЛА.
У середу, після заяви віцепрем'єра Олександра Новака про атаку українських військ на Саратовський і Рязанський нафтопереробні заводи, російське оборонне відомство відзвітувало про знищення ще 91 безпілотника в цих регіонах.
15 жовтня російська влада оголосила про перехоплення 153 дронів, а наступного дня - ще 691.
Уранці в суботу влада РФ повідомила про збиття вже 610 україсньких дронів.
З урахуванням даних, оприлюднених Собяніним, виходить, що з 10 до 17 жовтня на Москву прямувала більш ніж половина всіх українських дронів, про які російська влада звітувала за цей період.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Москві другий день не працюють три головні аеропорти.
Окрім того, нещодавно стало відомо, що Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю Росії.