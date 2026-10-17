В России признали неспособность защититься от всех атак Украины

Россия не может обеспечить полноценную противовоздушную защиту всех больших промышленных объектов из-за их значительных размеров.

Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

По словам Шохина, многие предприятия еще в советское время проектировали с учетом возможной ядерной войны. Однако в условиях современных боевых действий такая инфраструктура оказалась уязвимой для атак беспилотников.

Он также предупредил, что защитить промышленные комплексы, протяженность которых составляет несколько километров, довольно сложно. В частности, это касается металлургических, химических и других предприятий, которые строили по стандартам, не учитывавшим современные угрозы.

Глава РСПП отметил, что в СССР производственные цеха размещали на значительном расстоянии друг от друга. Такой подход должен был помочь сохранить хотя бы часть производства в случае ядерного удара.

"Сейчас мы понимаем, что это неплохо. Но, с другой стороны, коммуникации очень растянуты", - посетовал Шохин.

При этом украинские удары направлены не только на российские нефтеперерабатывающие заводы, но и на военные предприятия, аэродромы, химические комбинаты, крупные центры обработки данных и другие объекты.

Только в сентябре из-за повреждений и пожаров переработку нефти приостановили пять НПЗ, в том числе Московский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, в августе российский диктатор Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность передачи государству предприятий и объектов, становящихся целями атак беспилотников.