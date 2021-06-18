Украина не знает, где в России находится осужденный украинский военный Добринский

Местопребывание незаконно осужденного оккупационными властями Крыма украинского военного Евгения Добринского до сих пор неизвестно. Мужчину обвинили в якобы незаконном пересечении границы с Российской Федерацией и контрабанде наркотиков.

Об этом пишет уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По ее словам, "Джанкойский районный суд" назначил Добринскому наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет и 6 месяцев. Согласно предварительной информации, мужчина должен был отбывать наказание в городе Махачкала, однако контакт с ним оборвался, когда он содержался в ФКУ СИЗО-1 ФСИН России по Волгоградской области.

Со своей стороны, Денисова требует чтобы: