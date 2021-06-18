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Украина не знает, где в России находится осужденный украинский военный Добринский

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Киев, Пятница 18 июня 2021 19:27
Украина не знает, где в России находится осужденный украинский военный Добринский Фото: Евгений Добринский (t.me/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Украина

Местопребывание незаконно осужденного оккупационными властями Крыма украинского военного Евгения Добринского до сих пор неизвестно. Мужчину обвинили в якобы незаконном пересечении границы с Российской Федерацией и контрабанде наркотиков.

Об этом пишет уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

По ее словам, "Джанкойский районный суд" назначил Добринскому наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет и 6 месяцев. Согласно предварительной информации, мужчина должен был отбывать наказание в городе Махачкала, однако контакт с ним оборвался, когда он содержался в ФКУ СИЗО-1 ФСИН России по Волгоградской области.

Со своей стороны, Денисова требует чтобы:

  • уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и начальник Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Дагестан приняли все необходимые меры, чтобы сообщить местопребывание и состояние здоровья незаконно заключенного военнослужащего;
  • Министерство иностранных дел Украины обеспечило Евгения Добринского надлежащей консульской защитой;
  • представители международного сообщества продолжали санкционное давление на Российскую Федерацию.
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Крым военные оккупация
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