У Росії висунули умову для можливого повернення до "зернової угоди"

У МЗС Росії мають намір спочатку з'ясувати обставини зупинення дії "зернової угоди", і після цього розпочинати обговорення подальших кроків.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Спочатку потрібно з'ясувати обставини, тільки після цього можна говорити про подальші кроки", – заявив Руденко у відповідь на питання про можливість повернення РФ до угоди.

За його словами, Росія розраховує на контакти з турецькою стороною на тему "зернової угоди" найближчим часом.