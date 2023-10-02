Росії не вистачає засобів ППО: вимушені перекидати із Далекого Сходу, - ГУР

У Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони для захисту власної території. Тож вона вимушена перекидати їх із Далекого Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що навіть попри те, що росіяни можуть перекидати ППО, удари по військових підприємствах на території країни-агресора свідчать про те, що в загарбників бракує засобів.

За словами Юсова, для захисту своєї території РФ змушена перекидати системи з інших напрямків, зокрема з Далекого Сходу.

Речник також заявив, що військово-політичному керівництву Росії варто замислитись, що їм важливіше - розподіляти системи ППО на тимчасово окупованих територіях чи прикривати свою.

Атаки по території Росії

Останнім часом українські бійці все частіше здійснюють атаки на військові об'єкти у Росії та на окупованих територіях.

Зокрема, 1 жовтня дрони атакували Смоленський авіазавод з виробництва ракет Х-59. В результаті атаки пошкоджено виробництво на підприємстві та порушено випуск зброї.

Під обстріли у Росії також потрапляють аеродроми. Наприклад, наприкінці серпня було атаковано аеродром у Пскові, де було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.

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