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Росії не вистачає резервів, аби збільшити масштаб наступу в Луганській області, - ISW

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Понеділок 20 лютого 2023 04:15
Росії не вистачає резервів, аби збільшити масштаб наступу в Луганській області, - ISW Фото: Росіянам не вистачає резервів, аби збільшити масштаб наступу в Луганській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Наразі триває основна фаза наступальних операцій РФ у Луганській області. Окупантам не вистачає вільних резервів, щоб збільшити масштаб або інтенсивність атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російські сухопутні війська діють в рамках звичайних доктринальних формацій та підрозділів, а не у складі батальйонно-тактичних груп або інших тимчасових структур.

"Відсутність кількох танкових підрозділів свідчить про те, що армія РФ має проблеми із заміною техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх неуспішних наступальних операцій", - мовиться у звіті.

Водночас в ISW вказують, що росіяни все ж можуть мати деякі відновлені механізовані підрозділи в запасі. Однак залучення цих резервів у Луганській області навряд значно змінить хід триваючого наступу.

"Російський наступ буде тривати ще деякий час і може тимчасово набирати обертів, коли будуть залучені останні резерви, але ймовірність досягнення їхніх цілей або операційно значущих перемог є невисокою", - пояснили фахівці.

Основні переломи у військових діях:

  • Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що російські війська вже перекинули всі свої боєздатні підрозділи на передову в Луганській і Донецькій областях, а також на частині Запорізької області.
  • Повідомляється, що до квітня українські сили зможуть розгорнути лише 50 наданих Заходом танків у прифронтових районах із обіцяних 320 танків.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило, що 1-й армійський корпус "ДНР" і 2-й армійський корпус "ЛНР" є офіційними формуваннями ЗС РФ.
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжив кілька інформаційних напрямків атаки проти російського Міноборони.
  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров зазначив, що може бути зацікавлений у створенні власної воєнізованої роти після завершення державної служби.
  • Міністерство оборони РФ неправдиво заявило, що українські посадовці готують атаку під чужим прапором, щоб звинуватити Росію в порушенні Конвенції з ядерної безпеки напередодні 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.
  • Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що завершене розслідування вибуху на Керченському мосту в Криму 10 жовтня 2022 року доводить, що українські спецслужби планували та здійснили теракт.
  • Напад був би легітимною військовою операцією, а не терористичним актом, якби його здійснила Україна.
  • Російський мілблогер заявив, що російські війська перетнули кордон Росії з Харківською областю та зайняли невизначені прикордонні населені пункти.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
  • Російські джерела стверджували, що українські сили зміцнюють позиції на передовій на захід і північний захід від Кремінної.
  • Відомий російський мілблогер стверджував, що деградовані формування ПВК "Вагнер" звужують масштаб своїх наступальних дій у районі Бахмута через брак сил.
  • Повідомляється, що російські війська продовжували наступальні дії вздовж західних околиць Донецька та в районі Вугледара.
  • Російські мілблогери стверджували, що російські війська здійснили локалізовану наземну атаку поблизу Новоданилівки Запорізької області, і поширили кадри, на яких видно, як бойовики ПВК "Вагнер" прибувають до Мелітополя Запорізької області.
  • Окупанти в Криму націоналізували українське майно на десятки мільярдів рублів (щонайменше 10 мільйонів доларів США) і планують використати кошти від продажу цього майна на підтримку російських військ, які воюють в Україні.
  • Повідомляється, що російський виробник безпілотних літальних апаратів Lancet і дочірнє підприємство концерну "Калашников" виробляють безпілотні літальні апарати в громадській сауні.
  • Українські військові повідомили, що російські сили не можуть відремонтувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси С-300 біля лінії фронту через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і змушені перевести ці системи на заводи-виробники в Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ нині набагато сильніші за російських окупантів.

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