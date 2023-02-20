России не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб наступления в Луганской области, - ISW

В настоящее время продолжается основная фаза наступательных операций РФ в Луганской области. Оккупантам не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские сухопутные войска действуют в рамках обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур.

"Отсутствие нескольких танковых подразделений свидетельствует о том, что армия РФ испытывает проблемы с заменой техники, особенно танков, потерянных во время предыдущих неуспешных наступательных операций", - говорится в отчете.

В то же время в ISW указывают, что россияне все же могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в запасе. Однако привлечение этих резервов в Луганской области вряд ли значительно изменит ход продолжающегося наступления.

"Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед - невысокая", - объяснили специалисты.

Основные переломы в военных действиях: