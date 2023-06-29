У Росії висловилися про проведення Глобального саміту миру у Швейцарії

Росія не може погодитися на проведення у Швейцарії Глобального мирного саміту щодо України після того, як Берн приєднався до санкцій Європейського союзу проти Кремля.

Про це заявив посол Росії у Швейцарії Сергій Гармонін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Швейцарія нібито втратила репутацію нейтральної країни.

"Про швейцарське представництво і посередництво не може бути й мови. Швейцарія, на жаль, втратила свій статус нейтральної держави і більше не може виступати як посередник або представник інтересів", - заявив Гармонін.

Саміт у Швейцарії

Україна та союзники планують провести саміт формули миру за участю лідерів інших країн. Він пройде без Росії. Данія та Швеція вже зголосилися провести саміт.

У середині червня президент України Володимир Зеленський запросив Швейцарію організувати Глобальний саміт миру, присвячений обговоренню української формули світу про закінчення війни.

Зеленський представив українську формулу миру в листопаді 2022 року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців

Також формула миру України полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Також раніше повідомлялося, що Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на Глобальний саміт миру.

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