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В России высказались о проведении Глобального саммита мира в Швейцарии

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Четверг 29 июня 2023 20:14
В России высказались о проведении Глобального саммита мира в Швейцарии Фото: В России высказались о проведении Глобального саммита мира в Швейцарии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия не может согласиться на проведение в Швейцарии Глобального мирного саммита по Украине после того, как Берн присоединился к санкциям Европейского союза против Кремля.

Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Швейцария якобы потеряла репутацию нейтральной страны.

"О швейцарском представительстве и посредничестве не может быть и речи. Швейцария, к сожалению, утратила свой статус нейтрального государства и больше не может выступать в качестве посредника или представителя интересов", - заявил Гармонин.

Саммит в Швейцарии

Украина и союзники планируют провести саммит формулы мира с участием лидеров других стран. Он пройдет без России. Дания и Швеция уже заявили о желании провести саммит.

В середине июня президент Украины Владимир Зеленский пригласил Швейцарию организовать Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира об окончании войны.

Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре 2022 года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Также ранее сообщалось, что Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на Глобальный саммит мира.

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