У Росії виробники металів постраждали від хвилі пожеж, - ЗМІ

Одна з таких серйозних пожеж сталася на російській шахтарській компанії "Удокан" на Забайкаллі перед Новим роком. Інцидент 30 грудня призвів до пошкодження частини заводу, але, попередньо, не вплинув на виробництво мідного концентрату.

"Затримка у виробництві катодної міді додасть зростаючий список збоїв у постачанні в мідній промисловості, включно з шахтою Cobre компанії First Quantum у Панамі та зниженням планів виробництва Anglo American", - йдеться у публікації.

В "Удоканській міді" 20 грудня заявляли про плани запустити першу чергу заводу в другому кварталі 2024 року і виробляти до 135 тисяч тонн міді у вигляді катода або металу в концентраті на рік, і від 150 тисяч тонн - з 2026-го.

Щодо цього підприємства діють санкції з боку Сполучених Штатів Америки. Вони фактично заборонили "Удокану" здійснювати транзакції в доларах та обмежили продаж її міді потенційним західним клієнтам, зміцнивши її залежність від близькості до Китаю, який є найбільшим споживачем металів.

Також у статті зазначається, що в умовах міжнародних санкцій пожежі створюють проблеми для РФ у пошуках гірничо-збагачувального обладнання, яке потрібне для заміни пошкодженої техніки на заводах та підприємствах.

Також на території Росії останнім часом палають як діючі підприємства, так і такі, що проектуються.

Пожежі в Росії

Нагадаємо, останніми місяцями у РФ фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо.

Так, вчора у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.

У жовтні 2023 року у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

Також 26 листопада у Челябінську пролунав вибух на тракторному заводі. Після цього там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, у листопаді потужна пожежа спалахнула у російському місті Ярославль на заводі.