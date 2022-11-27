UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії виникла пожежа на одну з найбільших нафтопереробних заводів

Фото: у Росії виникла пожежа на нафтохімічному заводі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа виникла на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ. Там розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пожежа виникла сьогодні, 27 листопада. Вогонь охопив понад 200 метрів квадратних і поширився на технологічній установці теплообмінника промислового майданчика.

Загоряння ліквідували через чотири години. За даним російських ЗМІ, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а її причини буде встановлювати спеціальна комісія.

"Ангарська нафтохімічна компанія" входить до структури "Роснєфті" і є одним з найбільших нафтопереробних заводів. Потужність переробки нафти цієї компанії становить 10,2 млн тонн на рік.

Нагадаємо, 19 листопада під Санкт-Петербургом пролунав вибух на газопроводі, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

Крім того, у центрі Москви 20 листопада виникла масштабна пожежа, внаслідок якої загинули шестеро осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежаНефть