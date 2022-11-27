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В России возник пожар на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

Фото: в России возник пожар на нефтехимическом заводе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар возник на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ. Там расположен один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Пожар возник сегодня, 27 ноября. Огонь охватил более 200 квадратных метров и распространился на технологической установке теплообменника промышленной площадки.

Возгорание ликвидировали спустя четыре часа. По данным российских СМИ, в результате пожара никто не пострадал, а его причины будет устанавливать специальная комиссия.

"Ангарская нефтехимическая компания" входит в структуру "Роснефти" и является один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Мощность переработки нефти этой компании составляет 10,2 млн тонн в год.

Напомним, 19 ноября под Санкт-Петербургом раздался взрыв на газопроводе, в результате чего возник сильный пожар.

Кроме того, в центре Москвы 20 ноября возник масштабный пожар, в результате которого погибли шесть человек.

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