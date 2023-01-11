В России вынесли "приговоры" крымским татарам, им дали 65 лет на пятерых

В российском Южном окружном суде в Ростове-на-Дону объявили так называемые "приговоры" пяти фигурантам дела крымских мусульман. Они получили 65 лет заключения на всех.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

"Крымским татарам мусульманам Алиму Каримову, Сейрану Муртаге, Эрфану Османову, Джемилю Гафарову и Сервету Газиеву назначили наказание в виде лишения свободы на 13 лет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что двое подсудимых - пожилых людей с инвалидностью и массивным списком хронических заболеваний.

Известно, что так называемый "приговор" вынес председательствующий судья Валерий Опанасенко, признавший фигурантов массового дела "Второй симферопольской группы" Хизб ут-Тахрир виновными и присудил 13 лет в колонии строгого режима каждому.

Также на всех распространяется ограничение свободы передвижения после увольнения на 1 год, для Сервета Газиева и Алима Каримова - 1 год и 6 месяцев.

Таким образом, всем им запретили выходить из дома с 22 до 6 часов, посещать массовые мероприятия, участвовать в них, уезжать из Крыма без разрешения так называемого "надзорного органа" и менять место жительства.

Известно, что во время вынесения псевдоприговоров крымские татары были в футболках с лозунгами: "Рожденным в депортации помирать тоже в депортации?", "Ислам - не равно терроризм, стоп 205.5", "Ликвидация всех несогласных", "Ислам против террора и насилия, стоп 205.5".

Также известно, что по этому делу двумя подсудимыми являются пенсионеры - Сервет Газиев и Джемиль Гафаров. Они являются самыми старшими участниками большого "симферопольского" дела. Кроме того, они страдают от множества хронических и приобретенных в заключении заболеваний. Однако российский суд все равно оставлял их в СИЗО.

Напомним, недавно мы писали о том, что оккупанты провели обыски у крымских татар в Джанкойском районе.

Также мы писали о том, что с начала объявления преступной мобилизации РФ из временно оккупированного Крыма в Турцию вынужденно уехали около 1000 крымских татар.

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