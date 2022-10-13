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У Росії викликали "на килим" послів Німеччини, Данії та Швеції через НП на "Північних потоках"

Фото: у РФ викликали послів Німеччини, Данії та Швеції через НП на "Північних потоках" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У МЗС Росії були викликані посли Німеччини, Данії та Швеції. Російські дипломати висловили демарш послам через розслідування диверсій на "Північних потоках", у яких не беруть участь російські спеціалісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського МЗС.

"У МЗС Росії в останні дні були викликані очільники дипломатичних місій Німеччини, Данії та Швеції в Москві. Їм висловлено подив у зв'язку з відсутністю офіційної реакції на спрямоване ще 5 жовтня звернення... до керівництва цих країн щодо залучення представників нашої країни та ПАТ "Газпром" до проведеного спільно Берліном, Копенгагеном і Стокгольмом розслідування диверсій, скоєних 26-27 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як заявили в МЗС РФ, при відмові у допуску російських експертів до поточних слідчих дій Москва виходитиме з того, що згаданим країнам "є що приховувати" або вони "покривають виконавців цих терористичних актів".

"Росія, зрозуміло, не визнає жодних "псевдорезультатів" такого розслідування, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки. Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування вибухів, які вивели з ладу газопровід "Північний потік". До датського острова Борнхольм були направлені два кораблі ВМС із водолазами.

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Північний потік-2Северный поток