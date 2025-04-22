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У Росії вигадали виправдання детонації боєприпасів на 51 арсеналі ГРАУ

Фото: на 51-му арсеналі ГРАУ під Москвою сталися вибухи 22 квітня (скріншот)
Автор: Наталія Кава

Російське командування заявило, що у Володимирській області, де розташований 51-ий арсенал ГРАУ, внаслідок загоряння на території військової частини сталася детонація боєприпасів, що зберігаються на складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське Міноборони.

За словами росіян, для ліквідації загоряння було залучено штатні пожежні розрахунки військової частини та МНС. При цьому нібито постраждалих внаслідок вибуху немає, однак варто зауважити, що місцеві вже заявляють про прильоти боєприпасів у їх будинки.

"Причина загоряння - порушення вимог безпеки під час проведення робіт з вибуховими матеріалами. За підсумками проведення розгляду винні посадові особи будуть притягнуті до відповідальності", - заявило російське Міноборони.

Вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ

Сьогодні вдень пролунали вибухи в районі розташування 51-го арсеналу ГРАУ. Місцеві повідомили про вогняну кулю та стовб диму біля селища Барсове у Володимирській області. Саме там розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Через вибухи у прилеглих населених пунктах вже оголошено про евакуацію. А у саме селище Барсове було перекрито в'їзд.

Що зберігалося на 51 об'єкті ГРАУ і чому це була складна ціль - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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