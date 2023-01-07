У Росії відкрито розкритикували Путіна за заяву про "перемир'я", - ISW

У Росії відкрито розкритикували заяву президента Володимира Путіна про оголошення "перемир'я" на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ РФ.

Інші відомі мілблогери, як мовиться у звіті ISW, використали слова диктатора про "перемир'я", щоб вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

"Оголошення про "припинення вогню", ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мали взаємопідкріплюючі відносини з Путіним", - додали фахівці.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: