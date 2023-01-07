В России открыто раскритиковали Путина за заявление о "перемирии", - ISW
В России открыто раскритиковали заявление президента Владимира Путина об объявлении "перемирия" на Рождество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В часности военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелым и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ.
Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова диктатора о "перемирии", чтобы еще раз раскритиковать Кремль за ведение войны.
"Объявление о "прекращении огня", вероятно, будет продолжать служить причиной невралгии для голосов в информационном пространстве России, раньше имеющих взаимоподкрепляющие отношения с Путиным", - добавили специалисты.
Ключевые выводы Института изучения войны:
- Российские официальные лица и милблогеры преимущественно не отреагировали на заявление США о новой военной помощи Украине более чем на 3 миллиарда долларов.
- Определенные элементы российского информационного пространства схватились за заявление Путина о "перемирии", чтобы распространить нарратив о том, что он является защитником религиозных ценностей.
- Известные российские милблогеры продолжают использовать свои платформы, чтобы выступать за ликвидацию украинской культурной и этнической идентичности.
- Российские и украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Кременной и Сватового.
- Российские власти и военное руководство продолжают сталкиваться с негативной реакцией из-за своего ответа на украинский удар 31 декабря по российской базе в Макеевке (Донецкая область).
- Российские оккупанты продолжают преследовать украинских детей, чтобы консолидировать социальный контроль на захваченных территориях.
Напомним, российский диктатор Путин поручил ввести "режим прекращения огня" на Рождество.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет использовать Рождество как прикрытие.
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