У Росії видають методички для "перевиховання" депортованих українських дітей, - ЗМІ

За інформацією видання, росіяни створили програму індоктринації українських дітей, у рамках якої є кілька методичок. Їм обіцяють, що вони більше не зможуть повернутись на Батьківщину.

Журналісти пишуть, що у документах російського міносвіти сказано, що російським вчителям наказали "переорієнтувати та прищепити російську ідентичність" дітям з окупованих територій України.

Зокрема, дітей мають виховувати на підставі російських "духовно-моральних цінностей" та позбавити "деструктивної ідеології".

Також влада РФ створила словник, до якого внесли слова та фрази, "які є проявом націоналістичної ідеології". Це, зокрема, вітання "Слава Україні" та негативні оцінки Росії та росіян.

У "Медузі" стверджують, що в методичці "Супровід підлітків, які прибули із зон ведення бойових дій" сказано, що такі діти "можуть виявляти протест, примхливість, недовіру до дорослих, агресивно поводитися, висловлювати ідеї особистої переваги".

При цьому російським вчителям радять "прямо говорити з дітьми", які втратили своїх родичів через війну, про їхню трагедію і дати їм "пережити емоцію".

Влада РФ очікує, що після виконання порад у методичках українські діти відчують "почуття гордості за свою країну, патріотизм, почуття приналежності до країни".

При цьому, як розповіли "Медузі" джерела міносвіти, деякі співробітники вважають українських дітей потенційними терористами.

"Ми розуміємо, що Росія не приходила в Україну "з миром та добром". І що діти, яких звідти вивезли у вороже середовище, можуть почати протидіяти", - додають співрозмовники видання.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини до РФ Марію Львову-Бєлову.