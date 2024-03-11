В России выдают методички для "перевоспитания" депортированных украинских детей, - СМИ

По информации издания, россияне создали программу индоктринации украинских детей, в рамках которой есть несколько методичек. Им обещают, что они больше не смогут вернуться на Родину.

Журналисты пишут, что в документах российского минобразования сказано, что российским учителям приказали "переориентировать и привить российскую идентичность" детям из оккупированных территорий Украины.

В частности, детей должны воспитывать на основании российских "духовно-моральных ценностей" и избавить от "деструктивной идеологии".

Также власти РФ создали словарь, в который внесли слова и фразы, "являющиеся проявлением националистической идеологии". Это, в том числе, приветствие "Слава Украине" и негативные оценки России и россиян.

В "Медузе" утверждают, что в методичке "Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий" сказано, что такие дети "могут проявлять протест, капризность, недоверие к взрослым, агрессивно вести себя, высказывать идеи личного превосходства".

При этом российским учителям советуют "прямо говорить с детьми", которые потеряли своих родственников из-за войны, об их трагедии и дать им "пережить эмоцию".

Власти РФ ожидают, что после выполнения советов в методичках украинские дети ощутят "чувство гордости за свою страну, патриотизм, чувство принадлежности к стране".

При этом, как рассказали "Медузе" источники в минобразования, некоторые сотрудники считают украинских детей потенциальными террористами.

"Мы понимаем, что Россия не приходила в Украину „с миром и добром“. И что дети, которых оттуда вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать", - добавляют собеседники издания.

Депортация украинских детей

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.