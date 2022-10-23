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У Росії вибухнув пороховий завод, де виготовляли заряди до "Градів" і "Смерчів"

Фото: У Росії вибухнув пороховий завод, де виготовляли заряди до "Градів" і "Смерчів" (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

У російській Пермі ввечері 22 жовтня стався вибух на пороховому заводі. Внаслідок інциденту загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На підприємстві виникла пожежа площею 20 квадратних метрів у корпусі з виробництвом пластмас. Під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники.

До слова, це не перший випадок вибуху в Пермі. Подібні події на пороховому заводі відбуваються регулярно. Востаннє підприємство горіло у травні, загинули три співробітниці.

Цікаво, що декілька днів тому там бачили величезний стовп диму. Тоді на заводі сказали, що проводять планові випробування і все під контролем.

Варто зазначити, що на цьому підприємстві виготовляли заряди до РСЗВ "Град" і "Смерч", а також комплексів ППО. Пороховий завод працював на війну в три зміни.

Нагадаємо, 22 жовтня у Бєлгородській області пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа в одній із будівель міста.

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Російська Федерація