В России горел пороховой завод: изготавливает заряды к ракетам и комплексам ПВО
В России на "Пермском пороховом заводе" вспыхнул пожар. В результате происшествия два человека погибли, еще один пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 59.ru.
По его данным, пожар произошел вечером 1 мая в одном из производственных цехов. Сообщается, что загорелась продукция на участке по производству пластмассовых изделий.
В результате происшествия погиб один человек, еще двоих госпитализировали с ожогами. Впоследствии один из них скончался в больнице.
На россии в Перми загорелся пороховой завод— Apocalypto (@Apocalypto321) May 2, 2022
Два человека погибли, один пострадавший в больнице. Предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО pic.twitter.com/DYZeeu2K9L
Как отмечает издание, год назад на пороховом заводе Перми произошел взрыв после возгорания на складе спецпродукции. Тогда сообщалось о троих пострадавших.
"Пермский пороховой завод" изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", а также комплексам противовоздушной обороны.
Напомним, 1 мая на объекте министерства обороны России под Белгородом произошел пожар, в результате которого произошел сильный взрыв.
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