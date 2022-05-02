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В России горел пороховой завод: изготавливает заряды к ракетам и комплексам ПВО

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Москва, Понедельник 02 мая 2022 16:33
В России горел пороховой завод: изготавливает заряды к ракетам и комплексам ПВО Фото: в российской Перми загорелся пороховой завод (twitter.com/echoperm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России на "Пермском пороховом заводе" вспыхнул пожар. В результате происшествия два человека погибли, еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 59.ru.

По его данным, пожар произошел вечером 1 мая в одном из производственных цехов. Сообщается, что загорелась продукция на участке по производству пластмассовых изделий.

В результате происшествия погиб один человек, еще двоих госпитализировали с ожогами. Впоследствии один из них скончался в больнице.

Как отмечает издание, год назад на пороховом заводе Перми произошел взрыв после возгорания на складе спецпродукции. Тогда сообщалось о троих пострадавших.

"Пермский пороховой завод" изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", а также комплексам противовоздушной обороны.

Напомним, 1 мая на объекте министерства обороны России под Белгородом произошел пожар, в результате которого произошел сильный взрыв.

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