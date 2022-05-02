В России горел пороховой завод: изготавливает заряды к ракетам и комплексам ПВО

В России на "Пермском пороховом заводе" вспыхнул пожар. В результате происшествия два человека погибли, еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 59.ru .

По его данным, пожар произошел вечером 1 мая в одном из производственных цехов. Сообщается, что загорелась продукция на участке по производству пластмассовых изделий.

В результате происшествия погиб один человек, еще двоих госпитализировали с ожогами. Впоследствии один из них скончался в больнице.

На россии в Перми загорелся пороховой завод



Два человека погибли, один пострадавший в больнице. Предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО pic.twitter.com/DYZeeu2K9L — Apocalypto ‍ (@Apocalypto321) May 2, 2022

Как отмечает издание, год назад на пороховом заводе Перми произошел взрыв после возгорания на складе спецпродукции. Тогда сообщалось о троих пострадавших.

"Пермский пороховой завод" изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", а также комплексам противовоздушной обороны.