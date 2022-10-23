У Росії вибухнув пороховий завод, де виготовляли заряди до "Градів" і "Смерчів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

На підприємстві виникла пожежа площею 20 квадратних метрів у корпусі з виробництвом пластмас. Під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники.

До слова, це не перший випадок вибуху в Пермі. Подібні події на пороховому заводі відбуваються регулярно. Востаннє підприємство горіло у травні, загинули три співробітниці.

Цікаво, що декілька днів тому там бачили величезний стовп диму. Тоді на заводі сказали, що проводять планові випробування і все під контролем.

Варто зазначити, що на цьому підприємстві виготовляли заряди до РСЗВ "Град" і "Смерч", а також комплексів ППО. Пороховий завод працював на війну в три зміни.