В России взорвался пороховый завод, где производили заряды к "Градам" и "Смерчам"

В российской Перми вечером 22 октября произошел взрыв на пороховом заводе. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

На предприятии возник пожар площадью 20 квадратных метров в корпусе с производством пластмасс. Под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.

К слову, это не первый случай взрыва в Перми. Подобные события на пороховом заводе происходят регулярно. В последний раз предприятие горело в мае, погибли три сотрудницы.

Интересно, что несколько дней назад там видели огромный столб дыма. Тогда на заводе сказали, что проводят плановые испытания и все под контролем.

Стоит отметить, что на этом предприятии производились заряды к РСЗО "Град" и "Смерч", а также комплексам ПВО. Пороховой завод работал на войну в три смены.