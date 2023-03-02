У Росії вибухнув літак Іл-76, є загиблий та поранені

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася на авіаційному заводі "ІЛ-Авіастар". Там із допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. У цей момент сталася розгерметизація, і корпус повітряного судна зруйнувався.

Внаслідок НП шестеро працівників постраждали, один із них помер від отриманих травм.

Нагадаємо, 23 лютого в Білгородській області впав літак Міноборони Росії, пілот загинув.

Крім того, 26 лютого білоруські партизани атакували російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" за допомогою двох дронів. Пізніше стали відомі деталі атаки.

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