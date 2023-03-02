UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії вибухнув літак Іл-76, є загиблий та поранені

Ілюстративне фото: в Росії вибухнув літак Іл-76, є загиблий та поранені (roe.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військово-транспортний літак Іл-76 МД вибухнув під час випробувань на авіазаводі в Ульяновську. Внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася на авіаційному заводі "ІЛ-Авіастар". Там із допомогою повітря під тиском проводили випробування фюзеляжу літака. У цей момент сталася розгерметизація, і корпус повітряного судна зруйнувався.

Внаслідок НП шестеро працівників постраждали, один із них помер від отриманих травм.

Нагадаємо, 23 лютого в Білгородській області впав літак Міноборони Росії, пілот загинув.

Крім того, 26 лютого білоруські партизани атакували російський літак А-50 на аеродромі "Мачулищі" за допомогою двох дронів. Пізніше стали відомі деталі атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвиакатастрофа