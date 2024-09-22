У Росії вибухнула міжконтинентальна ракета "Сатана" чи "Сармат": супутникові знімки

У суботу, 21 вересня, українські війська атакували 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області та арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї. У мережі з'явилася інформація, що нібито українські війська знищили російську міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат". Проте Генштаб не підтвердив цього.

Проте 22 вересня аналітики показали супутникові знімки, які свідчать, що у Росії все ж таки здетонувала ракета РС-28. Але це не стосується вчорашніх атак.

OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк". Він ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

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Пуск ракети відбувся з шахтної пускової установки. Пуск був невдалим і завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер.

Як зазначили у Defense Express, вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті - це катастрофа. Попередній випадок стався у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16.