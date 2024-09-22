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У Росії вибухнула міжконтинентальна ракета "Сатана" чи "Сармат": супутникові знімки

Фото: у Росії вибухнула міжконтинентальна ракета "Сатана" чи "Сармат" (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат". Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express та OSINT-аналітиків.

У суботу, 21 вересня, українські війська атакували 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області та арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї. У мережі з'явилася інформація, що нібито українські війська знищили російську міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат". Проте Генштаб не підтвердив цього.

Проте 22 вересня аналітики показали супутникові знімки, які свідчать, що у Росії все ж таки здетонувала ракета РС-28. Але це не стосується вчорашніх атак.

OSINT-аналітик MT_Anderson оприлюднив супутниковий знімок російського космодрому "Плесецк". Він ілюструє результат невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети, ймовірно, у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року.

 

x.com/MeNMyRC1

Пуск ракети відбувся з шахтної пускової установки. Пуск був невдалим і завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер.

Як зазначили у Defense Express, вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті - це катастрофа. Попередній випадок стався у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16.

Що відомо про ракету "Сармат"

"Сармат" - стратегічний ракетний комплекс 5-го покоління шахтного базування з важкою міжконтинентальною балістичною ракетою. Про успішний запуск Росія оголосила навесні 2022 року і вже того ж року нібито поставила "Сармата" на озброєння.

Ракета на рідкому паливі має дальність польоту 18 000 км, стартову масу - понад 208 т, довжину - 35,3 м, діаметр - 3 м. Здатна нести до 10 тонн корисного навантаження в різній комбінації бойових головок.

Детальніше про ракету "Сармат" та іншу російську стратегічну зброю - у матеріалі РБК-Україна.

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