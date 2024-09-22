RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России взорвалась межконтинентальная ракета "Сатана" или "Сармат": спутниковые снимки

Фото: в России взорвалась межконтинентальная ракета "Сатана" или "Сармат" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В России взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express и OSINT-аналитиков.

В субботу, 21 сентября, украинские войска атаковали 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области и арсенал "Тихорец" в Краснодарском крае. В сети появилась информация, что якобы украинские войска уничтожили российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сатана" или даже "Сармат". Однако Генштаб этого не подтвердил.

Однако 22 сентября аналитики показали спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что в России все же сдетонировала ракета РС-28. Но это не касается вчерашних атак.

OSINT-аналитик MT_Anderson обнародовал спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк". Он иллюстрирует результат неудачного испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно в промежутке с 20 по 22 сентября 2024 года.

 

x.com/MeNMyRC1

Пуск ракеты произошел из шахтной пусковой установки. Пуск был неудачным и завершился масштабным взрывом. На месте стартовой площадки остался только кратер.

Как отметили в Defense Express, взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте - это катастрофа. Предыдущий случай произошел в октябре 1960 года на космодроме "Байконур" при первом испытательном старте межконтинентальной баллистической ракеты Р-16.

Что известно о ракете "Сармат"

"Сармат" - стратегический ракетный комплекс 5-го поколения шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Об успешном запуске Россия объявила весной 2022 года и уже в том же году якобы поставила "Сармату" на вооружение.

Ракета на жидком топливе имеет дальность полета 18 000 км, стартовую массу - более 208 т, длину - 35,3 м, диаметр - 3 м. Способна нести до 10 тонн полезной нагрузки в разной комбинации боевых головок.

Детальнее о ракете "Сармат" и другом российском стратегическом оружии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныРакеты