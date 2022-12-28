В Росії величезна бурулька "приземлилась" на голову генерала МНС, його госпіталізували

В Москві директору департаменту оперативного управління МНС генерал-лейтенанту Анатолію Єлізарову "прилетіла" на голову величезна бурулька. Посадовця госпіталізували.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Москва24".
Зазначається, що чоловіка вже прооперували й він перебуває під наглядом лікарів.
Подія сталась вдень 28 грудня. На чоловіка впала бурулька з нежитлової будівлі на одній з вулиць Москви. Після госпіталізації, з'ясувалось, що постраждалим виявився генерал МНС.
Місцева прокуратура вже почала перевірку для встановлення осіб, які відповідальні за очищення нежитлової будівлі від снігу та криги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Новосибірську спалахнула сильна пожежа на складах.
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