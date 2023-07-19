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В Росії вдвічі зросла кількість мобілізованих втікачів з армії, - ЗМІ

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Середа 19 липня 2023 15:11
В Росії вдвічі зросла кількість мобілізованих втікачів з армії, - ЗМІ Фото: в Росії вдвічі зросла кількість мобілізованих втікачів з армії, - ЗМІ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За першу половину поточного року в військові суди Росії надійшло 2076 справ про самовільне залишення частини. Це у два рази більше за минулорічний показник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона".

З тих пір, як суди почали публікувати весняні вироки, стало очевидно, що основною категорією засуджених за втечу зі служби стали саме мобілізовані.

Як пише видання, наразі суди виносять по 100 вироків на тиждень. Зокрема з жовтня 2022 року в Росії самовільне залишення частини карають як за злочин, скоєний у період мобілізації. Після масового призову росіян на фронт "військові" статті Кримінального кодексу додатково посилили.

В Росії вдвічі зросла кількість мобілізованих втікачів з армії, - ЗМІ

Фото: в Росії вдвічі зросла кількість мобілізованих втікачів з армії, - ЗМІ (zona.media)

Зазначається, що суди, зі свого боку, публікують тексти далеко не всіх вироків. Зазвичай вони з'являються на сайтах через тижні або навіть місяці після оголошення вироку.

Мобілізація в Росії

Восени 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в країні на тлі багатотисячних втрат у війні проти України. Як відзначили пізніше в Міноборони України, окупантам вдалось мобілізувати близько 280 тисяч людей. Їх відправляли на фронт без підготовки та з поганим оснащенням.

У розвідці Естонії також розповіли, що Росія може оголосити другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий.

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