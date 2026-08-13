ЦВК звернулася до українців через "вибори" Росії на територіях України

Деталі рішення ЦВК

Як зазначають у ЦВК, Росія продовжує системно використовувати виборчі процедури для спроби легітимізувати окупацію українських земель.

Попри всі засудження міжнародного співтовариства, Москва намагається примусово інтегрувати захоплені території у свій політичний та правовий простір.

Російська сторона запланувала проведення так званого "голосування" з 18 по 20 вересня 2026 року.

"Всі спроби організації підготовки та проведення російською федерацією цих “виборів” є нелегітимними, а результати такого голосування та всі документи... є юридично нікчемними і не створюють жодних правових наслідків", - наголосили в українському відомстві.

Комісія схвалила офіційну заяву із закликом до міжнародної спільноти:

не визнавати результати псевдовиборів та повноваження "обраних" депутатів;

та повноваження "обраних" депутатів; утриматися від участі в спостереженні за цим процесом;

за цим процесом; посилити персональні санкції проти посадовців та громадян РФ, причетних до організації голосування.

Відповідальність за участь у псевдовиборах

Центральна виборча комісія закликала українців, які перебувають в окупації, не брати участі в жодних заходах з організації чи проведення цих дій - від роботи у виборчих комісіях до агітації.

У відомстві нагадали про кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору.

Крім того, ЦВК вже звернулася до СБУ, ДБР, Офісу Генерального прокурора та РНБО:

для розслідування фактів організації голосування та притягнення винних до відповідальності (зокрема через Спеціальний трибунал);

для опрацювання нових санкційних списків.

Що відомо про спроби "виборів"

У червні 2026 року російський ЦВК ухвалив рішення щодо проведення так званого "виборчого процесу" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму та Севастополі.

Для цього окупанти незаконно створили 11 одномандатних виборчих округів.

На територіях чотирьох частково захоплених областей материкової України росіяни планують провести такі "вибори" вперше.