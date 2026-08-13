ЦВК звернулася до українців через "вибори" Росії на територіях України

ЦВК закликала українців на окупованих територіях не брати участі у так званих "виборах". Спроби РФ провести голосування є абсолютно нелегітимними, а їхні результати не матимуть жодної юридичної сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Центральної виборчої комісії.
Як зазначають у ЦВК, Росія продовжує системно використовувати виборчі процедури для спроби легітимізувати окупацію українських земель.
Попри всі засудження міжнародного співтовариства, Москва намагається примусово інтегрувати захоплені території у свій політичний та правовий простір.
Російська сторона запланувала проведення так званого "голосування" з 18 по 20 вересня 2026 року.
"Всі спроби організації підготовки та проведення російською федерацією цих “виборів” є нелегітимними, а результати такого голосування та всі документи... є юридично нікчемними і не створюють жодних правових наслідків", - наголосили в українському відомстві.
Комісія схвалила офіційну заяву із закликом до міжнародної спільноти:
Центральна виборча комісія закликала українців, які перебувають в окупації, не брати участі в жодних заходах з організації чи проведення цих дій - від роботи у виборчих комісіях до агітації.
У відомстві нагадали про кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору.
Крім того, ЦВК вже звернулася до СБУ, ДБР, Офісу Генерального прокурора та РНБО:
У червні 2026 року російський ЦВК ухвалив рішення щодо проведення так званого "виборчого процесу" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму та Севастополі.
Для цього окупанти незаконно створили 11 одномандатних виборчих округів.
На територіях чотирьох частково захоплених областей материкової України росіяни планують провести такі "вибори" вперше.
Нагадаємо, спроби Росії проведення чергового так званого "голосування" на тимчасово окупованих територіях України є давньою стратегією Кремля із залученням різних інструментів.
Зокрема, навесні 2025 року стало відомо, що РФ планує "узаконити" окупацію територій України під час чергової виборчої кампанії до Держдуми.
Підготовчі заходи окупаційні адміністрації розпочали завчасно. Для маніпуляцій та контролю за населенням росіяни активно готуються до нових "виборів" на окупованих територіях, запускаючи спеціальні цифрові інструменти та чат-боти