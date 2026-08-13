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ЦИК обратился к украинцам из-за "выборов" России на территориях Украины

20:06 13.08.2026 Чт
2 мин
В ЦИК предупредили о суровых последствиях
aimg Сергей Козачук
Фото: выборы на оккупированных территориях Украины (Getty Images)

ЦИК призвал украинцев на оккупированных территориях не участвовать в так называемых "выборах". Попытки РФ провести голосование абсолютно нелегитимны, а их результаты не будут иметь никакой юридической силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии.

Детали решения ЦИК

Как отмечают в ЦИК, Россия продолжает системно использовать избирательные процедуры для попытки легитимировать оккупацию украинских земель.

Несмотря на все осуждения международного сообщества Москва пытается принудительно интегрировать захваченные территории в свое политическое и правовое пространство.

Российская сторона запланировала проведение так называемого "голосования" с 18 по 20 сентября 2026 года.

"Все попытки организации подготовки и проведения российской федерацией этих "выборов" нелегитимны, а результаты такого голосования и все документы... юридически ничтожны и не создают никаких правовых последствий", - подчеркнули в украинском ведомстве.

Комиссия одобрила официальное заявление с призывом к международному сообществу:

  • не признавать результаты псевдовыборов и полномочия "избранных" депутатов;
  • воздержаться от участия в наблюдении за этим процессом;
  • усилить персональные санкции против должностных лиц и граждан РФ, причастных к организации голосования.

Ответственность за участие в псевдовыборах

Центральная избирательная комиссия призвала находящихся в оккупации украинцев не участвовать ни в каких мероприятиях по организации или проведению этих действий - от работы в избирательных комиссиях до агитации.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за пособничество государству-агрессору.

Кроме того, ЦИК уже обратился в СБУ, ДБР, Офис Генерального прокурора и СНБО:

  • для расследования фактов организации голосования и привлечения виновных к ответственности (в частности, через Специальный трибунал);
  • для проработки новых санкционных списков.

Что известно о попытках "выборов"

В июне 2026 года российский ЦИК принял решение о проведении так называемого избирательного процесса на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.

Для этого оккупанты незаконно создали 11 одномандатных избирательных округов.

На территориях четырех частично захваченных областей материковой Украины россияне планируют провести подобные "выборы" впервые.

Подготовка Кремля к псевдовыборам в оккупации

Напомним, попытки России провести очередное так называемое "голосование" на временно оккупированных территориях Украины являются давней стратегией Кремля с привлечением различных инструментов.

В частности, весной 2025 стало известно, что РФ планирует "узаконить" оккупацию территорий Украины во время очередной избирательной кампании в Госдуму.

Подготовительные мероприятия оккупационные администрации начали раньше времени. Для манипуляций и контроля за населением россияне активно готовятся к новым выборам на оккупированных территориях, запуская специальные цифровые инструменты и чат-боты.

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