ЦИК обратился к украинцам из-за "выборов" России на территориях Украины

ЦИК призвал украинцев на оккупированных территориях не участвовать в так называемых "выборах". Попытки РФ провести голосование абсолютно нелегитимны, а их результаты не будут иметь никакой юридической силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Центральной избирательной комиссии.
Как отмечают в ЦИК, Россия продолжает системно использовать избирательные процедуры для попытки легитимировать оккупацию украинских земель.
Несмотря на все осуждения международного сообщества Москва пытается принудительно интегрировать захваченные территории в свое политическое и правовое пространство.
Российская сторона запланировала проведение так называемого "голосования" с 18 по 20 сентября 2026 года.
"Все попытки организации подготовки и проведения российской федерацией этих "выборов" нелегитимны, а результаты такого голосования и все документы... юридически ничтожны и не создают никаких правовых последствий", - подчеркнули в украинском ведомстве.
Комиссия одобрила официальное заявление с призывом к международному сообществу:
Центральная избирательная комиссия призвала находящихся в оккупации украинцев не участвовать ни в каких мероприятиях по организации или проведению этих действий - от работы в избирательных комиссиях до агитации.
В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за пособничество государству-агрессору.
Кроме того, ЦИК уже обратился в СБУ, ДБР, Офис Генерального прокурора и СНБО:
В июне 2026 года российский ЦИК принял решение о проведении так называемого избирательного процесса на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.
Для этого оккупанты незаконно создали 11 одномандатных избирательных округов.
На территориях четырех частично захваченных областей материковой Украины россияне планируют провести подобные "выборы" впервые.
Напомним, попытки России провести очередное так называемое "голосование" на временно оккупированных территориях Украины являются давней стратегией Кремля с привлечением различных инструментов.
В частности, весной 2025 стало известно, что РФ планирует "узаконить" оккупацию территорий Украины во время очередной избирательной кампании в Госдуму.
Подготовительные мероприятия оккупационные администрации начали раньше времени. Для манипуляций и контроля за населением россияне активно готовятся к новым выборам на оккупированных территориях, запуская специальные цифровые инструменты и чат-боты.