России удалось повлиять на некоторых людей в команде Трампа, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Time.

По словам Зеленского, после приостановления обмена разведданными, диктатор Владимир Путин заявил Трампу, что украинские военные якобы были окружены в Курской области российскими захватчиками. Это была ложь, впрочем, глава Белого дома только продолжал ее усиливать.

Президент Украины добавил, что американские чиновники начали верить Путину на слово, даже тогда, когда их собственная же разведка противоречила словам диктатора.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации... Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и надо что-то сделать, чтобы заставить их", - заявил Зеленский.

Заявления Уиткоффа о "референдуме"

Отдельно стоит напомнить о недавних скандальных заявлениях спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. В интервью Такеру Карлсону он заявил, что якобы "самой большой проблемой" в полномасштабной войне в Украине, является "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других (региона, - ред.)". По его словам, эти территории якобы являются "русскоязычными" и там проводились "референдумы", во время которых "большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко раскритиковал слова Уиткоффа и заявил, что Трамп должен отозвать его с должности.