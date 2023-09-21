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В Росії вчора впав винищувач Су-34, "Гаюн" ідентифікував його

Фото: Су-34 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 20 вересня, у Воронезькій області Російської Федерації впав винищувач Су-34. Літак протягом семи місяців перебував на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

Як пише канал, літак мав реєстраційний номер RF-95806 і бортовий номер 05. 

Саме цей винищувач перебував на території Білорусі протягом 7 місяців. Разом з іншими Су-34 країни-терориста Росії літак покинув аеродром "Барановичі" 5 серпня. 

"Ба більше, цей винищувач був помічений у Білорусі й до 2023 року, приміром, у далекому 2015 році він тренувався на аеродромі "Мачулищі" напередодні параду до 9 травня", - додає "Білорускі Гаюн". 

Згідно з попередньою версією, причиною катастрофи стала технічна несправність стійок шасі. 
  
Додамо, що згідно з російськими пропагандистськими ЗМІ, екіпаж літака нібито встиг катапультуватися, після чого його евакуювали.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України, ворог використовує територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі.

Зокрема Білорусь регулярно продовжує навчання й ротацію російських військових, а також зберігає в себе їх техніку та озброєння.

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