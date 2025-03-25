Росії важливіше поглиблення співпраці зі США, ніж припинення вогню в Україні, - ISW
Кремль використовує наративи для послаблення підтримки України на тлі переговорів в Ер-Ріяді. Росії вигідніше не припинення вогню, а поглиблення двосторонніх відносин зі США та послаблення санкційного тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що кремлівські чиновники, ймовірно, намагаються скористатися відсутністю інформації щодо переговорів делегацій США, України та Росії в Ер-Ріяді 23 і 24 березня.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив українців у тому, що вони є "добре вихованими нацистами", яким не вистачає самостійності. В ISW переконані, що це частина зусиль Кремля, спрямованих на виправдання вимоги про "денацифікацію" - або зміну режиму і встановлення проросійського маріонеткового уряду в Києві, як умови завершення війни в Україні.
Лавров також повторив звинувачення на адресу європейських країн у прагненні продовжити війну в Україні, що може вбити клин між Європою та США.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні запропонованого мораторію на удари по об'єктах енергетики. Це сталося незважаючи на те, що запропонована угода про мораторій та її контури ще остаточно не сформовані і зараз обговорюються в Ер-Ріяді.
Пєсков і прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, спробували пом'якшити внутрішні очікування від поточних перемовин, заявивши, що не варто очікувати проривів і що ще багато роботи з технічних питань. Ці заяви продовжують сигналізувати внутрішній російській аудиторії, що росіянам не варто очікувати повноцінного миру в Україні в найближчій перспективі та доведеться підтримувати висунення Кремлем умов для затяжних військових дій.
"Нещодавні заяви російських дипломатів та науковців вказують на те, що Кремль прагне надати пріоритет двостороннім дискусіям зі США перед переговорами щодо припинення війни в Україні, а також формуватиме це очікування в російському суспільстві", - переконані в ISW.
Голова Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії В'ячеслав Ніконов у нещодавньому інтерв'ю New York Times (NYT) заявив, що президент Росії Володимир Путін вважає двосторонні російсько-американські відносини "більш важливими, ніж питання України".
Інші російські чиновники та експерти в інтерв'ю NYT зазначили, що перш ніж погоджуватися на будь-яке припинення вогню в Україні, для Росії важливіше досягти своїх цілей у двосторонніх відносинах зі США. Насамперед, це стосується ослаблення санкційного тиску, стримування НАТО і пошуку "ширшої угоди", яка включатиме в себе двосторонні американо-російські домовленості.
Переговорний процес щодо завершення війни
На початку березня США запропонували запровадити 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Українська сторона погодилася з цією пропозицією, але Кремль не дав прямої згоди, а висловив низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.
У неділю, 23 березня, в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни.
Під час зустрічі американської та української сторін, обговорювалися припинення вогню в регіоні Чорного моря для забезпечення вільного судноплавства, зокрема припинення атак на українські порти. Також делегації обговорили умовну "лінію контролю" між двома країнами, обмін військовополоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.
У понеділок, 24 березня, делегація США продовжила переговори з росіянами. Вони тривали 12 годин. Після них відбудуться додаткові переговори з українською стороною.
Адміністрація президента США Дональда Трампа сподівається укласти угоду про перемир'я до 20 квітня. Однак у Вашингтоні не виключають зміщення цих термінів.
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