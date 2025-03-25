России важнее углубление сотрудничества с США, чем прекращение огня в Украине, - ISW

Кремль использует нарративы для ослабления поддержки Украины на фоне переговоров в Эр-Рияде. России выгоднее не прекращение огня, а углубление двусторонних отношений с США и ослабление санкционного давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что кремлевские чиновники, вероятно, пытаются воспользоваться отсутствием информации о переговорах делегаций США, Украины и России в Эр-Рияде 23 и 24 марта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинцев в том, что они являются "хорошо воспитанными нацистами", которым не хватает самостоятельности. В ISW убеждены, что это часть усилий Кремля, направленных на оправдание требования о "денацификации" - или смене режима и установлении пророссийского марионеточного правительства в Киеве, как условия завершения войны в Украине.

Лавров также повторил обвинения в адрес европейских стран в стремлении продолжить войну в Украине, что может вбить клин между Европой и США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении предложенного моратория на удары по объектам энергетики. Это произошло несмотря на то, что предложенное соглашение о моратории и его контуры еще окончательно не сформированы и сейчас обсуждаются в Эр-Рияде.

Песков и пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, попытались смягчить внутренние ожидания от текущих переговоров, заявив, что не следует ожидать прорывов и еще много работы по техническим вопросам. Эти заявления продолжают сигнализировать внутренней российской аудитории, что россиянам не следует ожидать полноценного мира в Украине в ближайшей перспективе и придется поддерживать выдвижение Кремлем условий для затяжных военных действий.

"Недавние заявления российских дипломатов и ученых указывают на то, что Кремль стремится предоставить приоритет двусторонним дискуссиям с США перед переговорами о прекращении войны в Украине, и будет формировать это ожидание в российском обществе", - убеждены в ISW.

Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Вячеслав Никонов в недавнем интервью New York Times (NYT) заявил, что президент России Владимир Путин считает двусторонние российско-американские отношения "более важными, чем вопрос Украины".

Другие российские чиновники и эксперты в интервью NYT отметили, что прежде чем соглашаться на любое прекращение огня в Украине, для России важнее достичь своих целей в двусторонних отношениях с США. Прежде всего, это касается ослабления санкционного давления, сдерживания НАТО и поиска "более широкого соглашения", которое будет включать в себя двусторонние американо-российские договоренности.